İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'nın yüzde 33'nün aşısı tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde devam eden aşı çalışması sonucunda ilçenin yüzde 33’ü tamamen aşılandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devam eden aşı çalışması sonucunda ilçenin yüzde 33'ü tamamen aşılandı.


Türkiye'de hızlanan ve 18 yaşa kadar düşen aşı uygulaması her geçen gün artarak devam ediyor. Aşı çalışması hızla devam Akçakoca'da da nüfusun yüzde 33'nün aşısı tamamlandı. Akçakoca ilçe Sağlık Müdürlüğü verilerine göre; ilçede bu güne kadar


19 bin 676 kişi birinci doz, 10 bin 3 kişi ikinci doz, toplamda ise 29 bin 769 aşı yapıldığı bildirildi.


En az bir doz aşısı tamamlanan kişi oranının yüzde 64 olduğu aşısı tamamlanan kişi oranının ise yüzde 33 olduğu aktarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.