Akçakoca'nın yüzde 33'nün aşısı tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devam eden aşı çalışması sonucunda ilçenin yüzde 33'ü tamamen aşılandı.

Türkiye'de hızlanan ve 18 yaşa kadar düşen aşı uygulaması her geçen gün artarak devam ediyor. Aşı çalışması hızla devam Akçakoca'da da nüfusun yüzde 33'nün aşısı tamamlandı. Akçakoca ilçe Sağlık Müdürlüğü verilerine göre; ilçede bu güne kadar

19 bin 676 kişi birinci doz, 10 bin 3 kişi ikinci doz, toplamda ise 29 bin 769 aşı yapıldığı bildirildi.

En az bir doz aşısı tamamlanan kişi oranının yüzde 64 olduğu aşısı tamamlanan kişi oranının ise yüzde 33 olduğu aktarıldı.