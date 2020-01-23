Akçakoca'ya 6 yeni bölüm daha açılıyor

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüşmesinden eğitim yatırımları açısından müjdeler çıktı. Buna göre Akçakoca'da üniversiteye bağlı olarak 6 bölüm daha açılacak.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a iade-i ziyarette bulundu. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, üniversite şehri olma yolunda Akçakoca'daki eğitim yatırımları değerlendirildi. Yapılan görüşmede, 2020-2021 eğitim yılında Akçakoca'ya 6 yeni bölümün daha açılacağı müjdesi verildi.

Çakar, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okuluna Gastronomi, Turizm Rehberlik ile Rekreasyon bölümü; Akçakocabey Siyasal Bilgilere ise, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerin İngilizce bölümlerinin açılacağını söyledi. Talep ettikleri 6 bölüm için Yüksek Öğrenim Kurumu‘na sunum yaptıklarını ifade eden Rektör Çakar, 2020-2021 eğitim yılında söz konusu bölümlere öğrenci alınacağını belirtti.

Üniversite ile şehir işbirliğinin önemine değinen Başkan Okan Yanmaz, Rektör Çakar'ın müjdeli haberlerinden duyulduğu memnuniyeti dile getirdi. “Rektör hanıma teşekkür ediyorum. Söz verdiniz yaptınız. Belediye olarak Akçakoca'yı tercih eden öğrenci kardeşlerimizin rahat etmeleri için üniversite yolunda 18. madde uygulaması yaptık“ diyen Başkan Yanmaz, çevre yolu kenarında bulunan karayolları arazisini kiraladıklarını ve o alanda üniversite öğrencilerinin sosyal aktivitelerini artıracakları basketbol, voleybol ve futbol sahaları yapacaklarını ifade etti.