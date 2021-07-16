Akçakoca'ya Düzce Belediyesinden temizlik aracı

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz günlerde su taşkını yaşayan Akçakoca'ya desteğini sürdürüyor. Su taşkınının izlerini silmek için tüm ekipleriyle ilçeye destek veren Düzce Belediyesi, bir temizlik aracını yaz mevsimi boyunca kullanılmak üzere tahsis etti.

Yaz aylarında nüfusu ikiye katlanan Akçakoca ilçesine Düzce Belediyesinden destek geldi. Geçtiğimiz günlerde su taşkınının yaşandığı andan itibaren tüm ekipleri ilçeye sevk eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kez de yaz mevsimi boyunca Akçakoca'ya destek olmak amacıyla bir adet temizlik aracı gönderdi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçede artan nüfus yoğunluğu ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle takviye olarak gönderilen aracın, temizlik yükünü büyük ölçüde hafifletmesi düşünülüyor.