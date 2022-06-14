Akçakoca'ya hayırsever iş adamı 2 okul yaptıracak

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hayırsever iş adamı Burhan Özdemir, Osmaniye Mahallesi'nde 20 derslikli lise ve Yalı Mahallesinde 16 derslikli ortaokul yaptırmak için Düzce Valiliği ile protokol imzaladı.

Düzce'de eğitime hayırseverlerden destek gelmeye devam ediyor. Daha önce bir çok iş adamının destekleri ile yapılan okullara Akçakoca'da 2 tane daha eklenecek. Bu çerçevede, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve hayırsever iş Adamı Burhan Özdemir'in katılımı ile protokol imza töreni düzenlendi. İş adamı Burhan Özdemir, Akçakoca'nın Osmaniye Mahallesi'nde 20 derslikli lise ve Yalı Mahallesinde 16 derslikli ortaokul yaptırmak için Düzce Valisi Cevdet Atay ile protokol imzaladı. Okulların bu yaz içerisinde yapım çalışmalarına başlanarak 2023-2024 döneminde hizmete girmesi planlanıyor.