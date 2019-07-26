İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akçakoca'ya Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajından su temini yapılıyor

Düzce’de sel felaketinden etkilenen Akçakoca’da, Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajından ilçeye su sağlanıyor.

Düzce'de sel felaketinden etkilenen Akçakoca'da, Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajından ilçeye su sağlanıyor.


18 Temmuz günü yaşanan doğal afet sonrası baraj sularının çok bulanması sebebiyle sadece Kurugöl ve Sarıyayla Kızkayası suyundan su alınmaya başlanılmıştı, ancak afet sonrası ilçedeki temizlik çalışmalarından dolayı ek kaynaklardan alınan su şehre yetmemiş mecburiyetten dolayı baraj suyundan takviye yapılmak zorunda kalınmıştı.


Bütün kaynaklardan alınan sular Akçakoca arıtma tesisinde birleşmekte ve ön klorlama ile çıkış klorlaması otomatik olarak yapılmakta olup bulanıklık sebebiyle sadece kullanma suyu olarak kullanılması önerildi.


Suların içilebilir hale getirilebilmesi için ise Fen İşler Müdürlüğünce alternatif çalışmalar aralıksız sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.