Akçakoca'ya yıldız yağmuru

Akçakoca festivali için düğmeye basan Başkan Okan Yanmaz, kısa süre içinde hazırlıkları tamamlayarak tarihi belirledi. 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Akçakoca Turizm Festivali'ne Aleyna Tilki, Koliva Grubu, Niran Ünsal'ın katılacağı kesinleşirken, diğer Karadenizli sanatçı Erol Şahin'in durumun kısa bir zamanda netlik kazanacağı bildirildi.

Akçakoca Belediyesi gerçekleştirilecek olan festivalin giderlerini Akçakocalı işadamlarından karşılayacak. Son günlerde festivale karşı olan çevreler tarafından belediye bütçesine ek yük getireceği gerekçesiyle bu yıl festival düzenlenmemesi için maksatlı dedikodular yayılmasına vurgu yapan esnaflar, Festivallerin Akçakoca ekonomisine ciddi bir katkısı olduğunu söyleyerek, festival bütçesinin Akçakoca'nın iş çevrelerinden karşılandığına dikkat çekti.

Haziranın son haftasında düzenlenecek olan festivale belediyenin mali olarak büyük katkı yapacak durumda olmaması bu yıl ki festivalin büyük ölçüde işadamları tarafından finanse edilmesi nedeniyle gelecek yıllara göre daha mütevazi şekilde geçeceği, önümüzdeki yıllarda festivalin daha fazla ses getirerek uluslararası çapta gerçekleştirileceği öğrenildi.