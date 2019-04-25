Akçkoca'da pat pat devrildi: 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Karasu sahil yolunda Recep D. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı defransiyelin kilitlenmesi sonucu devrildi. Kazada tarın aracının sürücüsü Recep D. ve beraberindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.