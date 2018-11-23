Akçokaca Belediyesinde kadına şiddet konuşuldu

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 25 KAsım Kadına Şiddeti Önleme Günü etkinliğinde konuşurken "Kadına kalkan eller kırılsın" dedi.

Akçakoca Beledyesinde "25 Kasım Kadına Şiddeti Önleme Günü" etkinlikleri kapsamında, kadına dönük şiddet ve ayrımcılık konularına yönelik olarak, meclis salonunda bir söyleşi düzenlendi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici konuşmasında kadın ve erkeğin eşit olduğunu vurgulayarak son dönemde mavi ve pembe olarak ayrılan kadın ve erkek kimlikleri uygulamasının ortadan kalkmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Akçakoca Belediyesi olarak 25 Kasım'da “Eller kadına değil horona kalksın” temalı bir etkinlik düzenleyeceklerini de belirten Başkan Yemenici, ”İnşallah pazar günü hep birlikte horon oynayacağız. Şunu çok açık bir şekilde buradan ifade ediyorum kadına kalkan eller kırılsın” dedi. Başkanın konuşması salonda alkışlandı.