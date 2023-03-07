DÜZCE (İHA) – Düzce'de akıl ve zeka oyunları şampiyonası başladı. Turnuvada çocuklar şampiyon olmak için yoğun mücadele verdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunlarına il genelinde yüzlerce öğrenci katılım sağladı. Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'ın da katılım sağladığı turnuvada öğrenciler il birincisi olabilmek için yoğun çaba sarf etti. Katılımcılar akıl yürütme, görsel-uzamsal düşünme, strateji geliştirme, planlama, problem çözme, dikkati yoğunlaştırma ve kısa sürekli hafızayı etkin kullanma becerileri ile akıl ve zeka oyunlarını hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.