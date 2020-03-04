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Akıl ve Zeka oyunları turnuvası düzenlenecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce’de Akıl ve Zeka oyunları turnuvası düzenlenecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce'de Akıl ve Zeka oyunları turnuvası düzenlenecek.


Son zamanlarda gençlerin ve çocukların büyük bir merakla takip ettiği akıl ve zeka oyunları için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuva düzenlenecek. Düzce Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek 12 ve 13 mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası için kayıtlar başlatıldı. Kayıt olmak isteyenlerin Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce genelinde bulunan Gençlik Merkezlerine şahsen başvurması istendi.

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