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Akınlar mahallesinde dolgu çalışması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yeni yolların açılma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yeni yolların açılma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Akınlar mahallesinde yeni çevre yolu çalışmalarında sona gelindi.


Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Akınlar Mahallesi'nde Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akınlar mahallesinde yeni çevre yolu çalışmalarında sona geldi. Ekipler bölgede çift şeritli yolda dolgu çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması beklenirken, yol açılması ile birlikte D-100 Karayolu ile D-655 Karayolu arasında ki sıkışmaların da önüne geçilmesi bekleniyor.

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