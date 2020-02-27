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Aklım oyunlarda projesi devam ediyor

Düzce Gençlik Merkezi, Aklım Oyunlarda projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gençleri ağırladı.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Aklım Oyunlarda projesi kapsamında gençlere ev sahipliği yaptı.


“Aklım Oyunlarda” projesinin amacı, Akıl ve Zeka Oyunları ile sosyal olarak gelişmiş, özgüven sorunu yaşamayan, karşılaştığı problemlere farklı bakış acılarından yaklaşabilen ve çözüm odaklı düşünen, üretime çeviren dinamik bir neslin yetişmesine vesile olmayı amaçlıyor. Katılımcı gençlerin ailece güzel vakit geçirmelerine yardımcı olacak oyunları öğreterek kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve her türlü bağımlılığa karşı savaş açmak hedefinde.


Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje, daha önce suça karışmış denetimli serbestlik altında bulunan 18- 30 yaş arası 12 bireyle belirlenen 10 oyunla 2 haftada bir aynı gün ve saatte yapılmakta. Böylece gençler her oturumda farklı oyunlar öğrenmekte ve Gençlik Merkezleri ile tanışarak serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri bir mekanın olduğunu da öğrenmekte. Gerek kendileri, gerek çocuk ve yakınlarını buraya yönlendirerek serbest zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirme ve devletimizin olanaklarından yararlanma konusunda gençlere çalışanlar her konuda destek olmakta.


Aklım Oyunlarda projesi 29 Ocak tarihinde başlamış olup 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 10 hafta boyunca gençlere Mangala, Reversi, Dizios, Look Look Q-Bitz Skippty, Match Madness, Eguilibrio, Architcho, Tringle Game, Qwirkle oyunları öğretilecektir.

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