Akpınar'da Özlü'ye coşkulu karşılama

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk yerel seçimini yapıyoruz. Bu bakımdan 31 Mart yerel seçimleri oldukça önemli. Bu sistemde belediye başkanında yetkileri daha fazla olacaktır. Tüm gücümüzü, enerjimizi Düzceiçin harcayacağız" dedi.

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,ikinci tur mahalle gezilerine başladı. İlk turda mahalle sandık yönetim kurulları ve mahalle başkanları ile bir araya gelerek mahalle raporları hazırlayan Özlü, 56 mahallenin tüm sorunlarını tek tek not etmişti. İkinci tur gezilere AK Pınar Mahallesi ile başlayan Özlü "Çalışmalarımın hepsini uzmanlara soracağım, bir kentsel dönüşüm mü uyguluyoruz önce uzmanlara soracağım ve onların yapacakları projeleri bu projeden kim istifade edecekse onlara göstereceğim, yani sizlere göstereceğim. Sizlerin onayladığı ve sizlerin uygun gördüğü projeleri hayata geçireceğim. Endişeniz kesinlikle olmasın" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin önemine de vurgu yapan Özlü "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen akabindeki ilk Belediye Başkanlığı seçimini yapıyoruz bu bakımdan oldukça önemli. Eskiden parlemanter sistem vardı, şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemi var ve bu sisteme göre yapılan ilk Belediye Başkanlığı seçimi. Belediye Başkanının görevi daha fazla olacak" şeklinde konuştu.

Mahallelerin sorunlarını tek tek not aldığını ve 23 Şubat'ta özel bir proje hazırladığını söyleyen Özlü "Her mahallenin sorunları farklı. Bunları tek tek tespit ettik ve bunları inşallah 23 şubatta her mahalle için ne yapacağımızı tek tek açıklayacağız. Geçen buraya geldiğimde bana dediniz; buradaki en büyük sorun işsizlik. İş arıyoruz iş istiyoruz dediniz. Bu sorunu da çözeceğiz" ifadelerini kullandı.