İhlas Haber Ajansı

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Akrandan akrana eğitimleri başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen deprem sonrası okullarda akran eğitimlerine ara veren Çocuk Hakları komitesi eğitimlere tekrar başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem sonrası okullarda akran eğitimlerine ara veren Çocuk Hakları komitesi eğitimlere tekrar başladı.


Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Hakları Komitesi, Düzce depremi haftasında başladıkları akrandan akrana eğitim programına tekrar başladı. Deprem sonrasında tekrar başlayan eğitimler çerçevesinde çocuk hakları komitesi üyeleri Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde eğitim verdi.


Çocukların hakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan komite üyeleri, komitenin de tanıtımını yaptı.

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