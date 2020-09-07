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Akrobatik sürücü yürekleri ağza getirdi

655 Karayolu’nda Akçakoca istikametine giden motosiklet sürücüsü kara yoluna ve diğer sürücülere aldırmadan yaptığı akrobatik hareketlerle, trafiği tehlikeye sokmasına aldırmadan uzun süre yol aldı.

655 Karayolu'nda Akçakoca istikametine giden motosiklet sürücüsü kara yoluna ve diğer sürücülere aldırmadan yaptığı akrobatik hareketlerle, trafiği tehlikeye sokmasına aldırmadan uzun süre yol aldı. Akrobat sürücüyü diğer sürücüler görüntüledi.


Düzce –Akçakoca D-655 karayolunda araçların hızla gitmesine aldırmayan sürücü kullandığı motosikletin üstünde tehlikeli akrobatik hareketler yaparak uzun süre yol aldı. Sürücüyü motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken gören diğer sürücüler o anları cep telefonuyla kaydederken, motosiklet sürücüsü ise akan trafiğe aldırmadan kullandığı motosikletin üzerinde ayağa kalkıyor, tek elle motor kullanıyor, iki elini bırakıp ayağa kalkıyor. Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler ise kazaya neden olmamak için araçlarının hızını düşürüp, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasını engellemeye çalıştılar.

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