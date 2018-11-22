Aksan MHP'den aday adaylığını açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Düzce Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.

Mart yerel seçimleri öncesi kamuoyunda ismi sıkça anılan TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi ve Düzce İl Başkanlığı'na başvurusunu sundu. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Başkanı İlhami Caboğlu ve teşkilat mensupları ile gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde aday adayı olmaya karar verdiğini belirten Aksan, MHP'nin bu dönemde Düzce belediye başkanlığını kazanması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirtti.

Aday adayı olmasının ardından bir açıklamada bulunan Aksan konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaparken, her şeyden önce parti başarısının önemli olduğunu işaret etti. Bu bağlamda aday kim olursa olsun şartsız koşulsuz destek vereceğini söyleyen Aksan, "Tüm aday adayı arkadaşlarımız birbirinden değerli kişilerdir. İnanıyorum ki teşkilatımız ve üç hilale gönül vermiş partililerimizin desteği ile aday olacak arkadaşımız seçimi kazanacak ve Düzce'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaktır" dedi.

Kendisinin aday gösterilmesi ve seçimi kazanmaları durumunda ise yönetim biçimi ile ilgili bilgiler veren Aksan, katılımcı ve bütünleştirici bir politika izleyeceklerini belirtirken, "Düzce'nin bugününü değil, 50 yıl sonrasını dizayn etmek istiyoruz. Uzun yıllardan bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almam sebebi ile Düzce'mizin her türlü sorunu ve bu sorunların çözüme kavuşturulması için gerek atılması gereken adımlar gerekse yapılması gereken projelerin bilincindeyiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak akıl yürüterek, tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, hiç kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz çalışacağız" şeklinde konuştu.

Cemal Aksan, Düzceyi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği (DÜZDER) Başkanlığı, Düzce Dernekler Federasyonu (DÜZDEF) Kurucu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı, Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı görevlerinde bulunmaktadır.