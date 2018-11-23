Aksan'dan Erdoğan Bıyık'ı ziyaret

MHP'nin Düzce Belediye Başkan Aday Adayları Düzce'de alışılmışın dışında bir siyaset yolu izlemeye devam ediyor. MHP'den Aday Adaylığını açıklayan ilk isim olan Erdoğan Bıyık'ı Adaylığını son açıklayan isim olan Cemal Aksan ziyaret etti.

Düzce kamuoyu son dönemlerde MHP'de ortaya çıkan siyasetten memnun oluyor. MHP'den Adaylığını açıklayan Cemal Aksan MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık'ı ziyaret etti. İlk olarak Erdoğan Bıyık Celal Kasapoğlu ve Hilal Kaşkır'a başarılar dileyen bir metin paylaşmış devamında da aday adayları birbirlerine ziyaretlerde bulunmuşlardı. MHP'den Aday Adaylığı açıklayan isimlerin ortak açıklamaları “Düzce'ye hizmet” olmuştu.

Cemal Aksan ziyaret ile ilgili olarak, “ Bizler Düzce'ye hizmet etmek için yola çıktık. Bu kapsamda Erdoğan Bıyık'ı ziyaret ettim. Kendisi ile aday adaylığı ve adaylığın açıklanması ile ilgili olan süreç ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Partimiz kimi aday gösterirse diğer adaylarında belirlenen isim etrafında birleşeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Aksan'ın nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Erdoğan Bıyık, “ Daha öncede ifade ettim. Bizler Düzce'ye hizmet etmek için yola çıktık. Biz MHP'nin adaylarını rakip olarak görmüyoruz, bizler adayların bir bütün olarak birlik içerisinde Düzce'ye faydalı olmaları için mücadele edeceğine inancımız sonsuzdur. Bu kapsamda Cemal Aksan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.