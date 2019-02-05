Akü hırsızları cezaevini boyladı

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Düzce ilinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 adet araçtan akü hırsızlığı ile ilgili yapılan istihbari çalışma neticesinde B. İ., C. F., K. K., C. F. yakalandı. Yakalanan şahıslar tahkikatın ardından adli makamlara sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.