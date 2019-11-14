Akupunktur tedavisi ile 5 ayda 15 kilo verdi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde sağlıklı yaşam programı kapsamında akupunktur tedavisiyle ideal kilosuna ulaşan hastaya başarı belgesi takdim edildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde akupunktur tedavisi ile desteklenen sağlıklı yaşam programı bireylerin fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı oluyor. Merkezde akupunktur tedavisi ile 5 ayda 15 kilo vererek vücut kitle endeksi açısından hedeflediği kiloya ulaşan İlkay Erturan'a, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cemil Işık Sönmez tarafından başarı belgesi verildi.

Kilo vermek amacıyla daha önce çeşitli denemeleri olduğunu ancak başarılı olamadığını ifade eden İlkay Erturan, merkezde gördüğü akupunktur tedavisinin yanında sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı izlemenin ideal kilosuna ulaşmasında etkili olduğunu vurguladı. Kilo vermenin diğer sağlık problemlerinin azalmasına olumlu katkıları olduğunu dile getiren Erturan, “85 kilo ile başladık, 3,5-4 ay sonrasında kendimi görüntü olarak çok daha iyi ve fit hissetmeye başladım. Hedeflediğimiz kiloya ulaşmak için sürece devam ettik. Her hafta kilo verdiğimi görmek çok keyifliydi. Fark etmeden diyet oldu. Akupunktur yaptırırken ki 20 dakikalık süre de çok dinlendirici geçti. Kilo vermeyi engelleyecek hastalıklarım vardı ve zor kilo vereceğimi düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Karar vererek başlamak ve o uyumu yakalamak çok önemli oldu. Çok güzel bir süreç geçirdim. Bu nedenle hocama çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük yataklı servisi bulunan ilk ve tek merkez olduğunu anımsatarak sözlerine başlayan Dr. Öğretim Üyesi Cemil Işık Sönmez ise, merkezde 10 farklı alanda yapılan uygulamalardan birinin de akupunktur tedavisi olduğunu dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşık 300 farklı hastalıkta akupunkturun tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabileceğini raporladığına dikkat çeken Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Kilo verme isteği ile başvuran bu hastamızda yaptığımız değerlendirmede obezite tanısı koyduk ve diyetisyenimizle birlikte hastamıza uygun, kişiye özel bir program hazırladık. Şunu belirtmek isterim ki hiçbir diyet programının 6 aylık kilo verdirmede birbirine üstünlüğü tespit edilememiştir. Asıl olan günlük total kalorinin kısıtlanmasıdır. Hastamızda günlük total kaloriyi kısıtlayarak kararlaştırdığımız yaşam tarzı değişikliklerini yaptık. Bunun yanında haftada 2 gün akupunktur seansı uyguladık” ifadelerini kullandı.

Uygun ellerde uygun noktalara yapılan akupunktur uygulamasının hastalarda iştah merkezinin düzenlenmesinde etkili olduğunu dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Sönmez, “Akupunktur uygulaması mide asit salgısını azaltarak diyet sırasında oluşabilecek mide kazıntısı veya mide yanması, halsizlik, yorgunluk şikayetlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. En önemlisi endorfin ve serotonin düzeylerini arttırarak diyet sırasında oluşacak sinirlilik, huzursuzluk gibi semptomların azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla diyete olan uyumu arttırmaktadır” ifadelerini kullandı. Obezitenin tek yönlü bir tedavi olmadığının altını çizen Sönmez, kişinin gayreti ve kararlılığının önemine vurgu yaparken, hastaya bu süreçte göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.