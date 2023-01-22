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Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Düzce’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirlerine silahla ateş eden 2 şahıs yaralandı.

Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirlerine silahla ateş eden 2 şahıs yaralandı. Olayın ardından 2 kişi de delil karartma şüphesiyle gözaltına alındı.


Olay, Yahyalar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel Ç. ile Selçuk G. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle her iki şahıs da silahla birbirlerine ateş etti. Kurşunlar Yüksel Ç.'nin bacağına, Selçuk G.'nin ise karnına isabet etti. Selçuk G. kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yüksel Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, S.S. ve D.K.'nın olay yerindeki izleri silip kovanları ve silahı aldığını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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