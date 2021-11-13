Alagöz Holding Iğdır FK, Bitexen Düzcespor'a teşekkür

Lig 2. Grup maçında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ağırlayan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Bitexen Düzcespor'a misafirperverliği için konuk takımdan teşekkür geldi.

Lig 2. Grupta mücadele eden Bitexen Düzcespor kendi sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü 3-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Maç öncesinde ve sonrasında centilmenlik havasının estiği maç öncesinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz'ü ziyaret eden Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu, başarı dileklerinde bulundu.

Düzcespor sahadan farklı skorla ayrılmasına rağmen maç öncesi yaşanan centilmenlik görüntüleri maç sonunda da yaşandı. Karşılaşma sonrasında iki kulüp başkanı birbirlerine sarılarak başarılar diledi. Diğer taraftan sahadan farklı skorla mağlup ayrılan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü sosyal medya hesaplarından da gösterdiği misafirperverlik için Bitexen Düzcespor'a teşekkür mesajı yayınlandı.