Alanında uzman kişilerden öğrendiler

3 Hafta süren eğitim programına 80 kişi katılım sağladı.

Genç MÜSİAD'ın 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedeflediği YBA Düzce Projesi ile iş dünyasına kaliteli lider ve işadamlarının kazandırılması hedeflendi.

YBA Düzce Projesi ile üniversitede okuyan vizyon sahibi gençler, Türkiye genelinde tanınmış, alanında uzman akademisyen, CEO, girişimci ve yöneticiler, ekonomi ve ticarette gelecek, yeni nesil girişimcilik, yeni nesil satış ve pazarlama ve etik ticaret hayatı, yapay zeka ve ileri teknoloji konularında eğitmenlik yaptılar.

Programda bir konuşma yapan MÜSİAD Düzce Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Hakan Bekar, “Genç MÜSİAD 18-30 yaş arası genç girişimcilerden oluşan bir organizasyon olup, geleceğin iş adamlarını yetiştiren bir akademi konumundadır. Gençlerin daha verimli ve daha profesyonel iş adamları olmaları için uğraş vermektedir. İşte bu amaçla düzenlediğimiz YBA Düzce eğitimleriyle konuklarımızın tecrübelerinden istifade ettik” dedi.

Eğitimin son gününde gerçekleştirilen sertifika töreninde Genç MÜSİAD Düzce Başkanı Hakan Bekar tarafından öğrencilere sertifika ve hediyeler takdim edildi.