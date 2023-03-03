İhlas Haber Ajansı

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Alanındaki uzmanlarla çalışıyorlar

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir Spor Kompleksi’nde alanında uzman kişiler tarafından kurs olan sporcularla bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde alanında uzman kişiler tarafından kurs olan sporcularla bir araya geldi.


Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği Spor Akademisi bünyesinde eğitimlerine devam eden sporcular, alanında uzman olan antrenörler eşliğinde kurslara devam ediyor.


Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre antrenmanlarına ara veren sporcular, kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde antrenman yapan sporcuları ziyaret ederek sohbet etti.

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