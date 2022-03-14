Albayrak yılın doktoru, Çakmak sağlıkçısı oldu

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ankara'da düzenlenen kutlama programına bu yıl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte Düzce'den 2 isim katıldı. Mehmet Çakmak yılın sağlık çalışanı olurken, Ayşegül Albayrak ise yılın hekimi oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ankara'da düzenlenen etkinliklere Düzce'den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte pandemi döneminde kesintisiz çalışarak hizmet vermesi nedeniyle yılım hekimi seçilen Ayşegül Albayrak ile Gümüşova'da yaşlı bir adamı karda sırtında taşıyarak yılın sağlık çalışanı seçilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sosyal medya hesaplarından paylaştığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli ambulans şoförü Mehmet Çakmak katıldı.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz “Her iki arkadaşımızın öncülüğünde Düzce'de görev yapan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu bir ekip işi ve bizim ekibimiz çok güzel ve işini çok iyi yapan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım” dedi.