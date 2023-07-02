Alevler markete sıçramadan söndürüldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde marketin yanındaki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir marketin yanındaki alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını markete sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.