İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkollü sürücüler cezadan kaçamadı, hem ehliyetleri hem araçları gitti

Düzce’de hafta sonunu fırsat bilen alkollü sürücüler üzerinde uygulama yapan Trafik ekipleri, yapılan şok uygulamada 9 alkollü sürücünün ehliyetine el koydular.

Düzce'de hafta sonunu fırsat bilen alkollü sürücüler üzerinde uygulama yapan Trafik ekipleri, yapılan şok uygulamada 9 alkollü sürücünün ehliyetine el koydular. Trafik ekipleri toplamda ise 35 araç sürücüsüne 44 bin TL ceza kest.


Düzce şehir merkezinde hafta sonunu fırsat bilerek alkol alan ve direksiyona geçen sürücüler üzerinde polis ekipleri şok denetim yaptılar. İl Merkezinin en yoğun araç trafiğinin olduğu noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 180 araç kontrol etti. Yapılan denetimde 9 alkollü, 11 ehliyetsiz, diğer eksikleri olan 15 araç sürücüsüne 44 bin 615 TL cezai işlem uyguladılar. Ayrıca alkollü sürücülerin ehliyetlerine el koyan trafik ekipleri, araçları da trafikten men etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.