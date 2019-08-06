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Alt geçit trafiğe açıldı

Düzce’de onarımına bir buçuk yıl önce başlayan alt geçitte çalışmalar tamamlanarak sürücülerin hizmetine açıldı.

Düzce'de onarımına bir buçuk yıl önce başlayan alt geçitte çalışmalar tamamlanarak sürücülerin hizmetine açıldı.


D-100 Karayolunun altından araçların geçişine imkan veren Melensu Park yanındaki alt geçit hizmete girdi. Mahmure, Yenitaş Köprü, Paşakonağı Köyü gibi birçok köyü sanayi sitesine bağlayan, Sakarya - İstanbul istikametine gidecek sürücüler için D-100 Karayoluna çıkış olan ve şehir merkezinin trafiğini ciddi oranda azaltması planlanan alt geçit bir buçuk yıl önce onarıma alınmış araç trafiğine kapatılmıştı. Yağmur suyu hatları düzenlenen, asfaltı yenilenen geçit yeniden trafiğe açıldı.

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