Altı pazar, üstü enerji santrali olacak

Güneş Enerji Sistemi ile kendi enerjisini üretecek olan pazaryeri, esnaf ve vatandaşlara modern bir merkezde alışveriş yapma imkanı sunacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından tek tek hayata geçirilen projelere bir yenisi daha ekleniyor. Pazarcılar Odası, pazarcı esnafı ve bölge sakinlerinin taleplerinin harmanlanarak hazırlandığı Aziziye Mahallesi Merkez Pazaryeri projesinde geçtiğimiz haftalarda ilk kazma vuruldu. Düzce'nin en büyük pazaryeri olan Aziziye Mahallesi'ndeki merkez pazaryeri için de uzun süredir yapılan proje çalışmaları sona ererek inşaat aşamasına gelindi.

Aziziye Mahallesinde bulunan pazaryerinin batısına kurulan merkez pazaryeri, çatısına kurulacak güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendisi üretecek. İçerisinde sosyal donatıları da barındıracak olan pazaryeri, bölgenin en büyük ve en modern yapılarından biri olacak.

“Düzce'ye yakışır bir pazaryeri olacak”

Merkez pazaryerinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Faruk Özlü pazaryerinin Düzce'ye çok yakışacağını dile getirerek “Düzce Belediyesi olarak üzerinde uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğumuz Merkez Pazaryeri projemiz için ilk kazmayı vurduk. Güneş Enerji Sistemi ile kendi enerjisini üretecek olan pazaryerimiz aynı zamanda tasarruf etmemizi de sağlayacak. Modern yapısı ve sosyal donatıları ile şehrimize yakışır bir pazaryeri inşa ediyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun” dedi.