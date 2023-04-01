Altınkayık, Personel Genel Müdürü oldu

DÜZCE(İHA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 9 aydır vekaleten Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Düzceli Fatih Altınkayık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen atandı.
DÜZCE(İHA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 9 aydır vekaleten Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Düzceli Fatih Altınkayık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen atandı.
Düzceli Fatih Altınkayık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda vekaleten yürüttüğü Personel Genel Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asaleten atandı. Karar resmi gazetede yayımlandı.