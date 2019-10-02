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Altyapı temizliği kesintisiz sürecek

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehir merkezi alt yapısında temizlik çalışmalarının kesintisiz şekilde yapılması için Kombine Kanal Temizleme aracı tahsis etti.


Düzce Belediyesi şehri genelinde bakım, onarım temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Alt yapı şebekesinde yürütülen temizlik çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan düzenleme ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kombine Kanal Temizlik aracını tahsis etti. Sürekli sahada gezecek olan araç sayesine hem tıkanma ve taşmalara karşı erken önlem alınmış olacak hem de alt yapı şebekesinin sorunsuz çalışması sağlanacak. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kış boyunca sürekli olarak temizleyecek araç ile kurumun Whatsapp İhbar Hattı ile 153 Beyaz Masa'ya iletilecek talep ve şikayetlere de anında müdahale etme şansı olacak.

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