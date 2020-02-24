Alzheimer hastaları artık kaybolmayacak

Düzce'de Alzheimer hastalarının kaybolmaması için GPS'li takip sistemi olan saatlerden dağıtıldı.

Düzce'de geçtiğimiz haftalarda sık sık yaşanan Alzheimerli hastaların evlerinden uzaklaşmaları, kaybolmaları vakalarının artması ve 2 Alzheimer hastasının cansız bedeninin bulunmasının ardından Düzce Valiliği harekete geçti. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte proje yürüten Düzce Valiliği, Alzheimer hastalarına GPS'li takip sistemi olan saatlerini dağıtmaya başladı. Düzce valiliğinde gerçekleşen ilk saatlerin verilmesi törenine Alzheimer hastaları ve yakınları ile İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Ercan Öztürk katıldı. Valilik makamında Alzheimer hastaları ile bir araya gelen Vali Dr. Zülkif Dağlı, hastalara akıllı saatlerini kendi eliyle taktı.

Alzheimer hastalarına dağıtılan akıllı saatler anlık konum takibi yaparken telefonlara yüklenen uygulamada ki harita üzerinde güvenli alan oluşturulmasına ve bu alanın dışına çıkan Alzheimer hastası kişiler için uyarı verme özelliklerini de barındırıyor.

“Yakınları mutlaka hastaların takıp takmadığının takibini yapsın”

Alzheimer hastalarına akıllı saat dağıtılması projesi hakkında bilgiler veren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, “Biz ilk vatandaşımız kayıp olduğunda Düzce Valiliği olarak bunu proje haline getirdik. Biz bu konunda ne çözümler bulabiliriz şeklinde düşündük. Bu saatler kola takıldığı zaman hastalar nereye giderlerse gitsinler, bulma şansımız var. Teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Büyüklerimiz bizim önemli, sağlık içinde, emin ellerde nerede olduklarını bilmemiz bizim için önem arz ediyor. Kendi çocukları ve yakınları içinde oldukça önemli. Bu anlamda ilimizde böyle bir çalışmayı başlattık. Yaptığımız tespitlere göre Düzce'de bin 600 hastamız var. Doktor raporu olan ve almaya imkanı olmayan hastalarımıza bu saatlerden vereceğiz ve kullanmalarını sağlayacağız. Onlardan isteğimiz mutlaka kollarına takılı vaziyette dursun. Yakınları hastaların abdest alırken ya da başka şekilde çıkardıkları zaman mutlaka tekrar takmaları sağlasınlar. Büyüklerimizin yakınları, çocukları saati takıp, takmadıklarına dikkat etsinler. Bunları takip etmek gerekiyor. Bu bir hastalık. Biz en azından tedbir alarak, onların emin ellerde bulunduralım istiyoruz. İmkanı olmayan, doktor raporu olanlara dağıtacağız” dedi.

Hasta yakınları ise dağıtılan saatlerden oldukça memnun olduklarını ve içlerinin daha rahat olacağını söyledi.

Saatin çalışma yöntemi hakkında bilgiler veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elif Yılmaz, “Saatlerde öncelikle S.O.S arama tuşu var. S.O.S tuşuna basınca direk 112'ye ulaşarak çağrı düşüyor. Telefonlara yüklediğini uygulama sayesinde anlık konum takibi yapabiliyorsunuz. Anlık nabız takibi, sesli mesaj özellikleri var. Hasta düştüğü zaman sensörler sayesinde telefona uyarı veriyor. Eğer kişi uzun süre hareketsiz kaldıysa bununla ilgili olarak uyarısı var. Bunlarla birlikte hastalarınıza güvenli bir alan belirleyebiliyorsunuz. Telefonda ki uygulamadan belli bir kilometre alanı çiziyorsunuz, hastanız bu alanın dışına çıkınca size telefondan uyarı geliyor. Android ve İOS uygulamasına uyumlu bir saat” dedi.