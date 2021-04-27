Amaca giden her yol meşru değildir

Dr. Utku Özmakas, “Bir kitabın kaderini yazarı değil, okurları belirler” dedi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği Popüler Bilim Seminerlerinin(PBS) 32. sayısında “Kitabın Kaderi: Machiavelli'nin Prens'i” adlı seminerde kitap ve oluşturulan karakterlerin etkisi anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Aydın'ın yönetiminde yapılan seminerde, Uşak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Özmakas, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Machiavelli'nin Prens'i kitabının 5 yüz yıl önce yazılmasına rağmen okurlarının ilgisini çekmeyi sürdürdüğünü söyleyerek sunumuna başlayan Doç. Dr. Utku Özmakas, Prens kitabını anlamak için Machiavelli'nin kişilik özelliklerinin de iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı. Bir kitabın kaderini yazarının değil, okurlarının belirlediğini ifade eden Özmakas, Prens kitabını da iyi okurlar tarafından bilerek ve isteyerek yanlış okumalarla kaderinin belirlendiğini dile getirdi.

İyi bir felsefe kitabının okurlara her şeyi tam olarak anlatmadığını, onları yarı yolda bırakarak sonuca kendilerinin ulaşmalarını istediğini ifade eden Doç. Dr. Utku Özmakas, Prens kitabında da okurların yorumları sonucunda, herkesin kendi nefretine ve suç objesine dayanak oluşturduğunu söyledi. Bu gün herkes tarafından kullanılan “Amaca giden her yol meşrudur” ya da “Amaç, aracı meşru kılar” sözünü Machiavelli'nin söylemediğini, bu sözü okurların kitabın bir bölümünde geçen diyalogdan türettiklerini dile getirdi.

Machiavelli'nin şakacı bir mizaha sahip olduğunu, prens kitabını okurken de bu özelliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Özmakas, Machıavellı'nin iktidar düşkünü bir kişiliğe sahip olmadığını aksine bu anlayışla, Prens kitabında ironi yoluyla dalga geçtiğini söyledi.