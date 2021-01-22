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Amatör balıkçılar denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde amatör avcılık yapan balıkçılara yönelik tutulan balıkların yasal boyda olmaları ve sosyal mesafe ile maske denetimi yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde amatör avcılık yapan balıkçılara yönelik tutulan balıkların yasal boyda olmaları ve sosyal mesafe ile maske denetimi yapıldı.


Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri ve Ereğli Bot komutanlığı ile Akçakoca Balıkçı Barınağında denetim yaptı. Yapılan müşterek denetimlerde amatör avcılık faaliyeti yapan balıkçıların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, maske kullanmaları ve avcılık ürünlerinde yasal boy limitleri de balık tutmaları konusunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde balıkçıların kurallara riayet edildiği görüldü.


Yetkililer “Vatandaşlarımızın salgın süresince temizlik, mesafe ve maske konusunda duyarlı olmaları gerekmektedir” denildi.

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