Ameliyatsız 100 kilo verdi

Sedye ile getirildiği hastaneye şimdi yürüyerek gelen hasta, yatağa bağlı olmadan yaşamanın tadını çıkardığını ifade etti.

Bir yıl önce 177 kiloda olan ve sedyeyle Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Y.G. (45) solunum yetmezliği başta olmak üzere bir dizi sağlık sorunları yaşıyordu. Yapılan tetkiklerin ardından Aile Hekimliği Anabilim Dalı Obezite Polikliniği ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Polikliniği'nde hasta için tedavi programı düzenlendi. Uygun egzersiz ve beslenme programına uyum sağlayan hasta, ameliyatsız olarak bir yılda 177 kilodan 81 kiloya kadar düştü.

Daha sağlıklı bir hayata adım atan Y.G. “Nefes darlığım vardı. Rahatsızlanınca ambulans ile hastaneye getirildim. Kalp sıkışması nedeniyle 11 gün hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde tedavi oldum. Aşırı kilolu olduğum için doktorlar beslenme düzenimi değiştirmemi tavsiye etti. Verdikleri tedavi programına uyarak kilolarımı vermeyi başardım. Başarılı olmamdaki en önemli faktör kendime olan güvenim oldu. ‘Yapabilirim' dedim. Çünkü kilonun getirdiği sağlık riskleri vardı” diye konuştu.

“İnsan önce kendinin başarabileceğine inanmalı” diyen Y. G. “Şimdi geriye bakmak istemiyorum. Kısıtlı bir hayatım vardı. Bir ortama girdiğimde insanların bakışları rahatsız ediyordu. Şimdi herkes başarımın sırrını soruyor. Özgüvenim arttı” dedi.

Kilo problemi yaşayanların doktor kontrolünde sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarını düzenlemeleri tavsiyesinde bulunan Y. G. kilo vermede azimli ve kararlı olmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın 1 numaralı sağlık sorunu

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Abdulkadir Kaya, obezitenin dünyanın bir numaralı sağlık sorunu haline geldiğini ve prevalansının giderek arttığına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 40 yılda obezite prevalansının 3 kat arttığını ifade eden Dr. Kaya, “Obezite birçok hastalığa neden olmakla birlikte ülkelerin sağlık maliyetlerini de önemli ölçüde artırmaktadır. Obezitenin yol açabileceği potansiyel hastalıklar arasında tüm vücudu sistemik olarak etkileyen kalp-damar hastalıkları, diyabet, serebrovasküler hastalıklar yaşamı tehdit eden ve kronikleşme eğilimi gösteren hastalıklardır” dedi.

Obezite şikayeti ile başvuran hastanın tedavisinin, multidisipliner bir yaklaşım ile yapıldığını bildiren Abdulkadir Kaya, “Hastamıza düzenli poliklinik kontrolünde psikososyal destek, davranış değişikliği, diyetisyen desteği verildi. Ayrıca hastanemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Polikliniği'nde medikal tedavi de verilerek, yaklaşık bir yıl takip edildi. Polikliniğimizdeki takiplerini aksatmayan, her seferinde istikrarlı kilo veren hastamızın bir yıl sonrasında 177 kilodan 81 kiloya düştüğü görüldü. Kilo kaybı sonrası oluşan sarkmaları plastik cerrahi ile tedavi edilen hastanın sağlıklı kilo vermesi sağlanıp, ideal kilolara ulaşması hedeflendi” şeklinde konuştu.