İhlas Haber Ajansı

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Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Bahçeşehir bölgesinde sıklıkla görülmeye başlayan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.


Her yıl sonbahar aylarında ortaya çıkan Amerikan beyaz kelebeği, Bahçeşehir bölgesinde görülmeye başlandı. Yeşil alanlarda etkili olarak görülen kelebek, ağaç ve bitkilerin yaprakları yiyerek kurutuyor. Yeşil alanların yok olmaması için zararlı kelebek ile mücadele başlatan Düzce Belediyesi, bölgede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu boyunca 14 bölgenin tamamında ilaçlama yapıldı.

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