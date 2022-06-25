Amerikan beyaz kelebek ile mücadele sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uzun yıllardan bu yana görülen Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı ile mücadele çalışması yapılıyor.

Amerikan Beyaz Kelebeği, çok fazla miktarda bitkiyle beslenebilme ve çok yüksek miktarda çoğalma kabiliyetinde olması nedeniyle hem bitkisel üretimi tehdit etmekte hem de insanların yaşam alanlarını tehdit ederek sosyal yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bu çerçevede her yıl 2 döl veren bu zararlı birinci neslini mayıs sonu ikinci neslini ise Ağustos ayında vererek önemli ölçüde zarar veriyor. Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının ekonomik zarar eşiği üzerine çıkmasını engellemek amacıyla gerekli ilaçlı mücadelenin geciktirilmeden ve İl genelinde eş zamanlı olarak yapılması zararlının yoğunluğunun azalmasında önemli katkı sağlayacak. Belediyelerin sorumluluğunda bulunan alanlarda gerekli olan ilaçlamaların yapılabilmesi için Belediyelere bilgilendirme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında İl Özel İdare bütçesi ile alınan ilaçlar ile köylerde de Ziraat Odaları ve Bakanlığın desteğiyle alınan makineler ile ortak alanlarda ilaçlama yapılacağını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, “Üreticilerimizin bu konuda daha duyarlı olmaları, kendi bağ ve bahçelerinde gerekli kontrolleri yapmaları, zararlıyı görmeleri durumunda yumurta paketlerinin ve böceğin yumurtadan çıkan ve dağılmadan önce böcek keselerini toplayarak imha etmeleri, çevreye herhangi bir kimyasal uygulaması yapılmadığından hem çevre hem de insan sağlığını önemli ölçüde korunmuş olacaktır. Zararlıyı baskı altına alan doğal düşman olan yararlı böceklerin korunması ve etkinliğinin artırılması amacıyla ilaçlı mücadelede çevre dostu ilaçların tercih edilmesi hem İnsan sağlığını ve hem de Çevre sağlığının korunmasında önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Üreticilerimizin konu hakkında daha duyarlı olmaları, zararlıyla mücadelede her bir üreticinin kendi bağ ve bahçesindeki zararlıyı kontrol etme zorunluluğunun olduğu, kontrol edilmeyen alanlardan ikinci nesilde ve gelecek yılda zararın artarak devam edeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için ve kendi bahçelerinde ilaçlama yapacak üreticilerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı.