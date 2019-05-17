Amerikan Kelebeğine mücadele bu yıl erken başladı

Veteriner İşleri Müdürlüğü çok sayıda ekiple şehir merkezinde gece gündüz ilaçlama yapıyor.

Düzce'de kent merkezi dahil olmak üzere geniş alanlarda baş gösteren Amerikan Beyaz Kelebeği tehlikesine karşı önlemler erken alındı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan çok sayıda ekip şehir merkezinin riskli bölgeleri ve çevresinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Ziraat Mühendisinin kontrolünde kurulan ekipler tarım ürünlerinin yanı sıra ağaçların da kurumasına ve uzun süreçte çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya bırakan Amerikan Kelebeğini larva döneminde ilaçlayarak bitkilerin zarar görmesini engelleyecek.

Amerikan Kelebeği, Mantar, Yaprak Biti, Yaprak Piresi ve Gübresine karşı da yürütülen ilaçlama çalışmaları gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde sürdürülüyor. Bolu Caddesi, İstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kuyumcuzade Bulvarı, Çarşı Merkez, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi, İnönü ve Avni Akyol Parkları, Valilik çevresi, Düzce Belediye Merkez Hizmet Binası çevresi, Asar Deresi iki yakası, tüm ağaçlar, parklar ve hastane çevresi ilaçlanarak bitki zararlılarına karşı koruma altına alındı.