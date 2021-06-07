Ana arı üretim kursuna, kadınlar ve gençlerden büyük ilgi

DAGEM ile Düzce ili Arı Yetiştiriciliği Birliği iş birlikteliğinde açılan ana arı üretim kursuna, üniversite mezunu gençler ve kadınlar büyük ilgi gösterdi. Toplamda 70'in üzerinde katılımcının yer aldığı kursa, Türkiye genelinden de katılım oldu.

Yığılca Hoşafoğlu mevkiinde bulunan DAGEM'nin uygulama alanında verilen kurslara, kadın ve erkek arıcılar birlikte katılıyor. Kursta ana arı üretiminde arıcıların en çok tercih ettiği aşılama yöntemi olarak bilinen “Doolittle Yöntemi” DAGEM ekibi tarafından katılımcılara uygulamalı olarak anlatılıyor.

Kurs sürecinde yaşanan deneyimleri hakkında bilgi veren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Arıcılık genelde erkeklerin yaptığı bir tarım faaliyeti olarak bilinmesine rağmen, aslında arka planda arılıktaki işlere kadınların da yardımcı olduğunu biliyoruz. Özellikle ana arı üretimi ince bir iş ve takip gerektirdiğinden bayanların daha iyi yapabileceği arıcılık dalları arasında. Dolayısıyla kadınlarımızın bu anlamda eğitim almasını çok önemsiyoruz. Ana arı üretimine başlayan kadınlarımız; hem ev ekonomisine, hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Her yıl verdiğimiz eğitimlere erkek arıcıların yanı sıra kadınların da giderek artan bir sayıyla katılması oldukça mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

DAGEM bölgesel kalkınmaya destek vermeye devam ediyor

Ana arı üretiminin önemini vurgulayan Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Tescil çalışmalarının son aşamaya geldiği Anadolu bal arısının (Apis mellifera anatoliaca) bir ekotipi ve bölgenin en önemli gen kaynaklarından biri olan Yığılca Ekotipi' nin korunması, yöre halkının kendi damızlık ana arısını üretebilir duruma gelmesi gerekmektedir. Aynı zamanda yasal izinli ticari ana arı işletmesi için doğru yöntemler ile ana arı üretimi oldukça önemlidir” diyerek, verilen eğitim ile ana arı üretim işletmelerinin sayısının arttırılmasının ve bu çalışmanın bölgesel kalkınmaya önemli ekonomik katkılar sağlamasının hedeflendiğini dile getirdi.