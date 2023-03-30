İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Otoyolu Düzce-Sakarya sınırında kar etkili oluyor

Sakarya geçişinde kar yağışı etkili oluyor.


Meteorolojinin uyarıları sonrasında Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışı bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün Düzce ile Sakarya'nın birçok bölgesinde devam etkisini sürdüren yağış, bazı yerleri beyaza bürümüştü. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı Anadolu Otoyolu Düzce-Sakarya geçişinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bir şekilde bekliyor. Yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik işaret ile işaretçilerine uymaları hususunda sürücüleri uyarıyor.

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