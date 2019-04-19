Anadolu renkleri konseri gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin düzenlediği “Anadolu Renkleri” konseri, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vokalde Mercan Doğan, gitar ve vokalde Ercan Can, vokal ve bendirde Ecemnur Baydar, bas gitarda Cüneyt Çakar, kajonda Semih Sezgin, bağlama ve kanunda Mert Kaptan Demirci'nin yer aldığı Düzce Üniversitesi öğrencileri, başarılı bir sahne performansı sergiledi. Anadolu'yu bir mozaik şeklinde nitelendiren Düzce Üniversitesi öğrencileri, birçok rengin iç içe yaşadığı bu topraklardaki farklı kültürleri ve zenginlikleri dile getirmek istediklerini belirterek ülkemizin farklı yörelerine ait türküleri farklı dillerde başarıyla seslendirdi.

Katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edilen konserin sonunda; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi A. Hakan Polat ve Müzik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çokomay tarafından öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.