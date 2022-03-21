Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Düzce’de yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Düzce'de yapıldı.
Bahçeşehir Düzce Spor Salonu'nda Kızlar ve18 Temmuz Spor Salonu'nda ise Erkeklerin mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarına Karadeniz 1 Bölgesinden İlimizle beraber 10 takım katıldı.
Kızlarda; A Grubunda Samsun birinci, Düzce ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Amasya ikinci C Grubunda Bartın birinci, Karabük ikinci
Erkeklerde; A Grubunda Sinop birinci, Çorum ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Bolu ikinci, C Grubunda Zonguldak birinci ve Düzce ikinci oldu. Dereceye giren takımlar Karabük'te düzenlenecek çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.