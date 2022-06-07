Anaokul ve ilkokul öğrencilerine çevre ve iklim değişikliği anlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünya genelinde görülen iklim değişikliklerinin daha çok kişilere ulaşması için harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine iklim değişikliğinin bilinçlendirmesi için çalışma başlatıldı. Bu çalışma çerçevesinde Düzce'de de anaokulu ve ilkokul öğrencilerine hem çevre konusunda hem de iklim değişikliği konusunda eğitimler verilmeye başlandı. Öğrencilere iklim değişimi ile ilgili verilen bilgilerin yanı sıra yapılması gerekenler konularında da bilgilendirmelerde bulunuldu.