İhlas Haber Ajansı

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Anaokulları iş sağlığı denetiminden geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda başlatılan iş sağlığı denetimleri tüm hızı ile devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler il merkezinde bulunan ana okullarında denetim gerçekleştirdi.


Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, il merkezinde anaokullarında iş sağlığı güvenliği denetimlerine başladı. Ekipler gittikleri anaokullarının tüm alt yapılarında, elektrik panolarında, öğrencilere sorun oluşabileceği düşünülen noktalarda denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde sorun olan bölgelere acil düzenleme yapılması bilgilendirilirken, sorunsuz okullara teşekkür edildi.

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