Anaokulu baştan aşağıya yenilendi

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan anaokulu da baştan aşağıya yenilendi.

Korona virüs salgını sebebi ile öğrenciler uzun bir süre okullardan uzak kaldı. Okullarda da fiziki iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Bir çok okulda atıl olarak kullanılan odalar sınıflara dönüştürülürken, var olan sınıflarda da fiziki düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerden bir tanesi de Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Okulun içerisinde bulunan uygulama anaokulu idari yöneticiler tarafından baştan aşağıya yenilendi. Okul idarecileri tarafından Anaokulu minikleri için daha düzenli, daha kullanışlı ve daha güvenli hale getirmek için bir çok yenilikler yapıldı. Yapılan yeniliklerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.