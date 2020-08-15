İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anaokulu öğrencileri için Organik tarım bahçesi yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Abdüssamet Dik Anaokulu yönetimi, öğrenciler için okul bahçesinde organik tarım bahçesi yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Abdüssamet Dik Anaokulu yönetimi, öğrenciler için okul bahçesinde organik tarım bahçesi yaptı.


Korona virüs salgını sonrasında okullarda çeşitli fiziki düzenlemeler yapıldı. Düzce'de bir çok okul öğrenciler okul içerisinde faaliyetlerini arttırabilmek adına bahçeler oluşturdu. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Abdüssamet Dik Anadokulu'da okul bahçesinde fiziki ortamlarında güzelleştirme çalışması yaptı. Yapılan çalışma ile birlikte okul bahçesinde organik tarım bahçesi oluşturuldu. Anaokulu öğrencileri uygulamalı olarak bahçede tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini takip edebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.