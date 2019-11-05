Anaokulunda ortak sofra projesi gerçekleştirildi

Okul bahçesinde verilen kahvaltıda, aileleri ve arkadaşlarıyla aynı sofrada kahvaltı yapan minik öğrencilerin keyifleri bir hayli yerindeydi. Veliler ise çocukları ve diğer öğrenci velileriyle birlikte kahvaltı etmenin, birbirlerini daha iyi tanıma ve sohbet etme imkanı sağladığı için oldukça faydalı bir fikir olduğunu dile getirdiler. Bu tarz ortak etkinliklerin öğrencilerin sosyalleşmelerine daha çok katkı sunduğunu ifade eden veliler, çocuklar üzerinde olumlu etkileri olan kaynaştırıcı etkinlikler için sürekli çaba içerisinde olan okul idaresinin her daim yanında olduklarını sözlerine eklediler.

Ortak sofra projesinin, minik öğrencilerin birlikte paylaşma ve büyük organizasyonlarda sorumluluk alma duygularını olumlu yönde geliştireceğine inandığını belirten Okul Müdiresi Ayşe Yapıcı,"Bu tür etkinlikler okul ve öğrenciler arasındaki eğitim sürecini miniklerin sosyalleşmesini artıracak yeni etkinliklerle öğrencilerin eğitim süreçlerini sınıflarla sınırlı tutmayıp dış mekanlarla da tamamlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.