Anasınıfı öğrencileri diploma heyecanı yaşadılar

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ana okullarında diploma heyecanı yaşanıyor. İstiklal Anaokulu öğrencisi miniklerde okul bahçesinde düzenlenen törenle diplomalarına kavuştular.

Anasınıflarında yaz tatili dolayısıyla buruk heyecan yaşanıyor. Anaokullarının öğrencileri okul bahçelerinde düzenlenen törenlerle diplomalarına kavuşuyorlar. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İstiklal Anaokulu öğrencileri de korona virüs tedbirleri altında geçen bir yılın ardından okul bahçesinde düzenlenen törenle diplomalarına kavuştular. Törene İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Girgin ile çevre okulların müdürleri anaokulu müdürü Dilek Kavakoğlu Akmişe, öğrenci velileri ve anaokulu öğretmenleri katıldı. Anaokulunun 5. Sınıf öğrencilerinin diploma aldığı törende sınıf öğretmenleri Gülşah İnan ve Nurgül Sert'ten ayrılacak olmanın üzüntüsünü ve öğretim hayatlarında aldıkları ilk diplomalarında mutluluğunu yaşadılar. Minikler ve velileri ayrıca sınıf öğretmenleri İnan ve Sert'te pandemi döneminde bile verdikleri emekleri için teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.