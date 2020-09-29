Aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Düzce'de akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. 5 dakika metrekareye 6.2 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yapılan uyarıda sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım gibi etkenlere de dikkat çekildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların önündeki gölgeliklere sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağışı buldukları karton ve naylonlarla atlatmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre sağanak yağış 30 Eylül Çarşamba günü öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.