Anıtpark'ta tiyatro keyfi

Faruk Özlü'nün aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte Düzcelilerin sanat ve sosyal aktivitelere doyacağı faaliyetlere ağırlık verileceğini kaydetmesinin ardından Anıtpark Meydanı'nda Devlet Tiyatrosunun ‘Yunus Diye' adlı oyunu çocuklarla buluştu.

Kentin dokusunun daha modern bir hale geldiği Düzce'de sadece fiziki değil kültürel ve sosyal alanlarda değişim başlıyor. Gerçekleştirilen sosyal projelerle çocuklar ve kadınlar spordan sanata, el emeklerinden eğitim kurslarına kadar Düzce Belediyesinin etkinlik ve faaliyetlerinde kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü son olarak Yunus Emre'nin 700'ncü ölüm yıldönümü dolayısıyla ‘Yunus Diye' adlı çocuk oyununu tiyatro severlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel müdürlüğü Ankara Tiyatrosu tarafından çocuklara yönelik “Yunus Diye” adlı çocuk oyunu Anıtpark Meydanı'nda hem çocuklara hem de velilere güzel ve eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar hem eğlendiler hem de Yunus Emre'nin bakış açışını öğrendiler.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tiyatro oyunu için şehrin birçok noktasından ücretsiz araçlar kaldırılırken müdürlük ekipleri, sanatseverlerin rahatlığı su ve şapka dağıttı. Ayrıca Düzcelilerin güneşten etkilenmemesi için de önlem alındı.

Tiyatronun sonunda çocuklar sanatçılarla fotoğraf çektirme yarışına da girdi.