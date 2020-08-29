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Anız yakarken dumanların arasında kaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de evinin arkasındaki fındık bahçesinde anız yakarken kuru otların tutuşması sonrası dumanların arasında kalan yaşlı adam zehirlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de evinin arkasındaki fındık bahçesinde anız yakarken kuru otların tutuşması sonrası dumanların arasında kalan yaşlı adam zehirlendi.


Yangın öğleden sonra Düzce merkeze bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre evinin arkasında bulunan fındıklık alanda temizlik yapan 74 yaşındaki Hasan Ö. kuru otların tutuşması sonucunda bir anda alevlerin ve dumanın arasında kaldı. Dumandan zehirlenen Hasan Ö'yü gören komşuları hemen yardıma koşarak yaşlı adamı dumanların arasından çıkardı. Yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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